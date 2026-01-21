Κάτοικος Λευκωσίας είναι κι επίσημα πλέον ο Μόουζες Οντουμπάτζο, καθώς την Τετάρτη η Ομόνοια ανακοίνωσε την απόκτηση του Άγγλου δεξιού μπακ.

Ως γνωστόν οι Κύπριοι ήρθαν σε συμφωνία με την ΑΕΚ για την απόκτηση του 32χρονου μπακ, κι έτσι ενέταξαν στο δυναμικό τους τον έμπειρο ακραίο οπισθοφύλακα, που υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του2027.

Υπενθυμίζεται ότι ο Οντουμπάτζο δεν υπολογιζόταν από τον Μάρκο Νίκολιτς.

Η ΑΕΚ απέκτησε τον ποδοσφαιριστή το καλοκαίρι του 2024 με κανονική μεταγραφή από τον Άρη έναντι 1 εκατ..

Συνολικά ο παίκτης κατέγραψε με την «Ένωση» 24 συμμετοχές.

Η ανακοίνωση της Ομόνοιας:

Έχουμε καταλήξει σε συμφωνία με την ΑΕΚ Αθηνών για τη μετεγγραφή του 32χρονου Άγγλου ακραίου αμυντικού, Moses Odubajo.

Το συμβόλαιο συνεργασίας με τον Moses Odubajo έχει διάρκεια 1,5 χρόνο.

Ο ποδοσφαιριστής επέλεξε να αγωνίζεται με τον αριθμό 28.

Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο αγωνιζόταν στην ΑΕΚ Αθηνών, ενώ προηγουμένως έπαιξε για δύο χρόνια στον Άρη Θεσσαλονίκης. Κατέγραψε 12ετη καριέρα στο Βρετανικό ποδόσφαιρο, κυρίως σε επίπεδο Championship, έχοντας σημαντική συνεισφορά στις ομάδες Brentford FC, Hull City, Leyton Orient και Queens Park Rangers. Αγωνίστηκε έξι φορές στην εθνική Αγγλίας Κ20.

Καλωσορίζουμε τον Moses στην οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία!