Παίκτης της ΑΕΚ για ακόμα δύο χρόνια θα παραμείνει ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Ο 31χρονος Σέρβος χαφ, που ανήκει στην Ένωση από το 2022, θα ανανεώσει το συμβόλαιό του μέχρι το 2028, καθώς τόσο ο Μάρκο Νίκολιτς τον ήθελε στο ρόστερ, ενώ και ο ίδιος είχε σκοπό να συνεχίσει να αγωνίζεται στην ΑΕΚ.

Να σημειωθεί ότι ο Γκατσίνοβιτς υπέγραψε συμφωνητικό και σύντομα θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου για να αποκαταστήσει ένα πρόβλημα στον μηνίσκο.

Πλέον, αναμένεται η οριστικοποίηση της ανανέωσης της συνεργασίας των δύο πλευρών με την επίσημη ανακοίνωση.