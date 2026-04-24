Ξεκίνησε σήμερα (24/4) η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ για το εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό (3/5, 21:00), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των play-offs πρωταθλήματος της Super League.

Μετά από τέσσερις ημέρες ξεκούρασης, οι παίκτες της ΑΕΚ επέστρεψαν σήμερα στις εγκαταστάσεις της ομάδας στα Σπάτα για να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για το κρίσιμο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, όπου σε περίπτωση νίκης, φέρνει την Ένωση ακόμη πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr