Η ΑΕΚ… σκόρπισε με 8-1 τον Πανσερραϊκό στην «Allwyn Arena» για το Κύπελλο, ωστόσο η πολύ μεγάλη νίκη επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Μπαρνάμπας Βάργκα.

Ο Ούγγρος φορ της Ένωσης, που σκόραρε δύο γκολ στο ματς, στην προσπάθεια του να φτάσει τη μπάλα, σταμάτησε την κίνησή του και έπιασε τον οπίσθιο μηριαίο του, καθώς ένιωσε έντονες ενοχλήσεις.

Ο ίδιος απογοητευμένος, χτυπούσε με δύναμη το γήπεδο και εμφανώς εκνευρισμένος αποχώρησε από το γήπεδο.

Για την ώρα δεν υπάρχει σαφής εικόνα αναφορικά με το διάστημα που θα χρειαστεί να μείνει εκτός και η ακριβής διάγνωση θα γίνει μετά τις εξετάσεις. Αυτές θα δείξουν αν πρόκειται για μυϊκή κάκωση ή για σοβαρότερο τραυματισμό και από εκεί θα εκτιμηθεί και ο χρόνος απουσίας του από την αγωνιστική δράση.

Μέχρι τότε στην ΑΕΚ υπάρχει ανησυχία για την κατάσταση του Ούγγρου φορ.