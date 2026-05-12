Η Σπαρτάκ Μόσχας εμφανίζεται πλέον έτοιμη να ακούσει προτάσεις για την παραχώρηση του Λιβάι Γκαρσία, ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση γύρω από το μέλλον του πρώην επιθετικού της ΑΕΚ.

Ο 28χρονος επιθετικός αποκτήθηκε μόλις τον Φεβρουάριο του 2025 από τη ρωσική ομάδα έναντι περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ, ωστόσο οι εξελίξεις δείχνουν πως δεν θεωρείται πλέον «απαγορευμένος» για μεταγραφή. Παρότι δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028, στη Μόσχα δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο πώλησής του, εφόσον φτάσει μια πρόταση που θα ικανοποιεί τις οικονομικές απαιτήσεις του συλλόγου.

