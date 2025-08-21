Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στο Βέλγιο την Άντερλεχτ. Η Ένωση θέλει ένα καλό αποτέλεσμα στο πρώτο ματς για τα play off του Conference League εν όψει του αγώνα ρεβάνς στην «OPAP Arena».
Άντερλεχτ – ΑΕΚ 1-0 (Cosmote Sport 2)
Γκολ: 21′ Ντόλμπεργκ
Κίτρινες κάρτες: Λανσάνα – Ρέλβας
Κόκκινες κάρτες: –
Άντερλεχτ (Μπέσνικ Χάσι): Κούσεμανς, Μααμάρ, Χέι, Κάνα, Αουγκούστινσον, Ντε Κατ, Λανσάνα, Ουέρτα, Αζάρ, Ανγκούλο, Ντόλμπεργκ.
ΑΕΚ (Μάρκο Νίολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Λιούμπισιτς, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά, Ζίνι.