Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στο Βέλγιο την Άντερλεχτ. Η Ένωση θέλει ένα καλό αποτέλεσμα στο πρώτο ματς για τα play off του Conference League εν όψει του αγώνα ρεβάνς στην «OPAP Arena».

Άντερλεχτ – ΑΕΚ 1-0 (Cosmote Sport 2)

Γκολ: 21′ Ντόλμπεργκ

Κίτρινες κάρτες: Λανσάνα – Ρέλβας

Κόκκινες κάρτες:

Άντερλεχτ (Μπέσνικ Χάσι): Κούσεμανς, Μααμάρ, Χέι, Κάνα, Αουγκούστινσον, Ντε Κατ, Λανσάνα, Ουέρτα, Αζάρ, Ανγκούλο, Ντόλμπεργκ.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Λιούμπισιτς, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά, Ζίνι.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Conference League #ΑΕΚ #Άντερλεχτ