Με νίκη συνέχισε η Άντερλεχτ τις υποχρεώσεις της στο βελγικό πρωτάθλημα, επικρατώντας με 2-0 εκτός έδρας της Ντέντερ, στον πρώτο αγώνα της Κυριακής (17/8) για την 4η αγωνιστική.

Η προσεχής αντίπαλος της ΑΕΚ στα πλέι-οφ του UEFA Conference League, που έφτασε τους 9 βαθμούς, χρειάστηκε πάντως 71 λεπτά αγωνιστικού χρόνου για ν’ ανοίξει το σκορ από τον Θέσαρ Ουέρτα, ενώ στο 84΄ ο Αζάρ διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Είχε πάντως και δοκάρι στο α΄ μέρος.

Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι η άμυνα της Άντρλεχτ στο β΄ μέρος έδωσε την ευκαιρία στην Ντέντερ ν’ απειλήσει δύο φορ.

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ την προσεχή Πέμπτη (21/8) στις Βρυξέλλες, στο πρώτο παιχνίδι της φάσης των πλέι-οφ του UEFA Conference League, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για μια εβδομάδα αργότερα (28/8) στην «ΟΠΑΠ Arena».

Η Άντερλεχτ δεν θα έχει υποχρεώσεις για το πρωτάθλημα, καθώς μετά από αίτημά της αναβλήθηκε ο αγώνας της κόντρα στη Γάνδη που ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 24 Αυγούστου.

Στον γ’ προκριματικό του Conference League ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Σέριφ με νίκη 3-0 στο Βέλγιο και ισοπαλία (1-1) στην Μολδαβία.

ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ (Μπέσνικ Χάσι): Κούσεμανς, Μααμαρ, Χέι, Κάνα, Αουγκούστινσον, Λανσανά, Ντε Κατ (81’ Σαλιμπά), Βερσχάερεν (61’ Χουέρτα), Ανγκούλο (88’ Ντε Γκρέεφ), Αζάρ (88’ Στροέικενς), Μπερτατσίνι (61’ Ντόλμπεργκ).

Σε αναμετρήσεις της 4ης αγωνιστικής του βελγικού πρωταθλήματος σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Λέουβεν-Γκενκ 1-2

Ζούλτε Βάρεγκεμ-Κλαμπ Μπριζ 0-1

Μαλίν-Γάνδη 1-1

Σεντ Ζιλουάζ-Σταντάρ Λιέγης 3-0

Ντέντερ-Αντερλεχτ 0-2

Σεντ Τρουϊντέν-Λα Λουβιέρ 17/8

Σαρλερουά-Αντβέρπ 17/8

Σερκλ Μπριζ-Βέστερλο 17/8

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 10 -4αγ.

Άντερλεχτ 9 -4αγ.

Κλαμπ Μπριζ 9 -4αγ.

Μαλίν 8 -4αγ.

Σεντ Τρουιντέν 7

Σταντάρ Λιέγης 7 -4αγ.

Αντβέρπ 5

Γάνδη 4 -4αγ.

Ζούλτε Βάρεγκεμ 4 -4αγ.

Γκενκ 4 -4αγ.

Βέστερλο 3

Λα Λουβιέρ 3

Σαρλερουά 2

Ντέντερ 2 -4αγ.

Σερκλ Μπριζ 1

Λέουβεν 1 -4αγ.