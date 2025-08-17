Με νίκη συνέχισε η Άντερλεχτ τις υποχρεώσεις της στο βελγικό πρωτάθλημα, επικρατώντας με 2-0 εκτός έδρας της Ντέντερ, στον πρώτο αγώνα της Κυριακής (17/8) για την 4η αγωνιστική.
Η προσεχής αντίπαλος της ΑΕΚ στα πλέι-οφ του UEFA Conference League, που έφτασε τους 9 βαθμούς, χρειάστηκε πάντως 71 λεπτά αγωνιστικού χρόνου για ν’ ανοίξει το σκορ από τον Θέσαρ Ουέρτα, ενώ στο 84΄ ο Αζάρ διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Είχε πάντως και δοκάρι στο α΄ μέρος.
Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι η άμυνα της Άντρλεχτ στο β΄ μέρος έδωσε την ευκαιρία στην Ντέντερ ν’ απειλήσει δύο φορ.
Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ την προσεχή Πέμπτη (21/8) στις Βρυξέλλες, στο πρώτο παιχνίδι της φάσης των πλέι-οφ του UEFA Conference League, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για μια εβδομάδα αργότερα (28/8) στην «ΟΠΑΠ Arena».
Η Άντερλεχτ δεν θα έχει υποχρεώσεις για το πρωτάθλημα, καθώς μετά από αίτημά της αναβλήθηκε ο αγώνας της κόντρα στη Γάνδη που ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 24 Αυγούστου.
Στον γ’ προκριματικό του Conference League ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Σέριφ με νίκη 3-0 στο Βέλγιο και ισοπαλία (1-1) στην Μολδαβία.
ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ (Μπέσνικ Χάσι): Κούσεμανς, Μααμαρ, Χέι, Κάνα, Αουγκούστινσον, Λανσανά, Ντε Κατ (81’ Σαλιμπά), Βερσχάερεν (61’ Χουέρτα), Ανγκούλο (88’ Ντε Γκρέεφ), Αζάρ (88’ Στροέικενς), Μπερτατσίνι (61’ Ντόλμπεργκ).
Σε αναμετρήσεις της 4ης αγωνιστικής του βελγικού πρωταθλήματος σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
Λέουβεν-Γκενκ 1-2
Ζούλτε Βάρεγκεμ-Κλαμπ Μπριζ 0-1
Μαλίν-Γάνδη 1-1
Σεντ Ζιλουάζ-Σταντάρ Λιέγης 3-0
Ντέντερ-Αντερλεχτ 0-2
Σεντ Τρουϊντέν-Λα Λουβιέρ 17/8
Σαρλερουά-Αντβέρπ 17/8
Σερκλ Μπριζ-Βέστερλο 17/8
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 10 -4αγ.
Άντερλεχτ 9 -4αγ.
Κλαμπ Μπριζ 9 -4αγ.
Μαλίν 8 -4αγ.
Σεντ Τρουιντέν 7
Σταντάρ Λιέγης 7 -4αγ.
Αντβέρπ 5
Γάνδη 4 -4αγ.
Ζούλτε Βάρεγκεμ 4 -4αγ.
Γκενκ 4 -4αγ.
Βέστερλο 3
Λα Λουβιέρ 3
Σαρλερουά 2
Ντέντερ 2 -4αγ.
Σερκλ Μπριζ 1
Λέουβεν 1 -4αγ.