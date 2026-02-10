Εκτός από το τραγούδι και τα πιάτα που έσπασαν στα πόδια του με τη… βελούδινη και δουλεμένη φωνή του, ο Μάριος Ηλιόπουλος επέδειξε για μία ακόμη φορά τις χορευτικές του ικανότητες.

Βεβαίως, η εμπειρία των παλαιμάχων τον βοήθησε πολύ, αφού φρόντισαν να μην υπάρχουν εμπόδια στην πίστα, να παίζει και μία σκούπα έτοιμη να τον γλιτώσει από κάθε παρεμβολή, για να μην την πατήσει πάλι, όπως τότε που χόρεψε τη ζεϊμπεκιά στον Αργυρό και γκρεμίστηκε στο έδαφος ανάμεσα στους δίσκους με τα λουλούδια. Το γνωστό πέναλτι.

