Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημέρωσε επίσημα ότι ζήτησε ακρόαση με αίτημα να επανεξεταστεί η άδικη αποβολή του Μάρκο Νίκολιτς στη Νίκαια.

Το αίτημα απερρίφθη και ακολούθως η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ προχώρησε σε ένα αιχμηρό σχόλιο τονίζοντας πως «η επιβολή της ποινής της κόκκινης κάρτας στον αγώνα Καλαμάτα-ΑΕΚ αναμφισβήτητα δεν μπορεί να αφορά τον Νίκολιτς, εκτός αν ζούμε σε παράλληλα σύμπαντα».

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