Το 3/3 με Παναθηναϊκό, Αστέρα AKTOR και Ολυμπιακό δεν… έγινε από την ΑΕΚ λόγω το γκολ που σημείωσε ο Ταρέμι στο τέλος της αναμέτρησης του ντέρμπι στην Allwyn Arena, ωστόσο ο Μάριος Ηλιόπουλος πήρε πίσω το βαρύ πρόστιμο που είχε επιβάλλει στους παίκτες.

Μετά τον σοκαριστικό αποκλεισμό της Ένωσης μέσα στην έδρας της από τον ΟΦΗ στο κύπελλο, ο ισχυρός άνδρας των «κιτρινόμαυρων» επέβαλε στους ποδοσφαιριστές της ομάδας πρόστιμο ύψους 400.000 ευρώ, το οποίο θα γλύτωναν μόνο υπό έναν όρο: Αν στα επόμενα τρία παιχνίδια που ακολουθούσαν με Παναθηναϊκό, Αστέρα AKTOR και Ολυμπιακό έκαναν τρείς στις τρείς νίκες.

