Από το Λονδίνο με τρένο στο Μάντσεστερ και από την αναμονή στην τελική ευθεία για μια ευρωπαϊκή βραδιά υψηλών απαιτήσεων. Η ΑΕΚ συνεχίζει την παραμονή της στην Αγγλία, ακολουθώντας ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα με στόχο να περιορίσει τις μετακινήσεις και την καταπόνηση των ποδοσφαιριστών της, πριν από το μεγάλο ραντεβού της προσεχούς Τρίτης (22:00) με τη Μάντσεστερ Σίτι.

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