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Η ώρα που περίμενε ο κόσμος της ΑΕΚ από την στιγμή της κλήρωσης του Champions League έφτασε. Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται απέναντι στην Ένωση (19:45, MagentaSport 2), σε μια αναμέτρηση που έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά των φίλων της ομάδας.

Η Νέα Φιλαδέλφεια ετοιμάζεται να ζήσει μια μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά με την «Αγιά Σοφιά» κατάμεστη καθώς τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν μέσα σε ελάχιστα λεπτά.

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