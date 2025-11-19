Λίγες ημέρες, μετά την αποχώρησή του από την ΑΕΚ, ο Χάρης Λάλος εντάσσεται στο ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού.

Ο Χάρης Λάλος, ο οποίος είναι ορθοπαιδικός με πολυετή εμπειρία στην κλινική και χειρουργική αντιμετώπιση ορθοπαιδικών περιστατικών, αποφάσισε να παραιτηθεί από την «Ένωση», ύστερα από δέκα χρόνια παρουσίας στα Σπάτα πλέον ετοιμάζεται για τον νέο του ρόλο στο «τριφύλλι».

Στους «πράσινους» θα έχει την ευθύνη για τη διαχείριση και παρακολούθηση των ιατρικών ζητημάτων της ομάδας στην καθημερινή λειτουργία της.

«Σήμερα ολοκληρώνεται για μένα ένας κύκλος σχεδόν δέκα ετών, γεμάτος εμπειρίες, προκλήσεις και αξέχαστες στιγμές. Με πλήρη επίγνωση και προσωπική επιλογή, αποφάσισα ότι έφτασε η κατάλληλη στιγμή να αποχωρήσω από τη θέση του ιατρού της ΑΕΚ και να ανοίξω ένα νέο κεφάλαιο με νέες επαγγελματικές προκλήσεις.

Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη προς τον πρόεδρο για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε ,καθώς και προς όλο το προσωπικό για την άψογη και ουσιαστική συνεργασία μας. Η καθημερινή μας κοινή πορεία υπήρξε δημιουργική.

Εύχομαι σε όλους υγεία και δύναμη για το μέλλον», ήταν το αποχαιρετιστήριο μήνυμά του μέσω του λογαριασμού του στο Facebook.