Είχαμε γράψει ότι η ΑΕΚ έπρεπε να πάρει παράδειγμα από τη Μαγιόρκα, που είχε τελειώσει τη Βαγεκάνο με 3-0 στην τελευταία αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος. Κατά κάποιον τρόπο το έκανε. Μόνο που έγινε τη λάθος βραδιά.

Η Ένωση έπαιξε χθες έναν από τους καλύτερους αγώνες της σεζόν, ανέτρεψε ένα 3-0 μέσα σε 51 λεπτά, κράτησε στον πάγο μια ομάδα που έχει αποδείξει στο ισπανικό πρωτάθλημα ότι ξέρει να χτυπά στις αντεπιθέσεις. Κι όμως έμεινε εκτός. Γιατί ο Παλαθόν βρήκε τη μοναδική καλή στιγμή της Ράγιο για να γκρεμίσει ό,τι η ΑΕΚ είχε χτίσει σε 51 λεπτά ηρωισμού. Μια λεπτομέρεια. Μια κάθετη πάσα που βρήκε αδρανή την άμυνα της ΑΕΚ και τελείωσε στα δίχτυα. Μια λεπτομέρεια που όμως μπορεί να χωρίζει δύο εντελώς διαφορετικούς ποδοσφαιρικούς κόσμους, το ποδόσφαιρο της Ελλάδας και αυτό της Ισπανίας, με το χάσμα που παραμένει χαοτικό.

