Χρόνια πολλά. Καλή Σαρακοστή. Σε όλους τους συναδέλφους στο σάιτ, που δίνουν καθημερινά τη «μάχη» για την ενημέρωση σας και φυσικά στους φίλους του ποδοσφαίρου, στις ομάδες, σε όλους. Το paixebala.gr, μπορεί να κάνει, να συνδυάσει, τα πάντα. Να πετάξει χαρταετό, να γευτεί λίγη λαγάνα και ταραμοσαλάτα πριν πιάσει το πληκτρολόγιο αλλά παράλληλα να σας προσφέρει ένα σούπερ αποκλειστικό από τα ματς της 22ης αγωνιστικής στη Super League 1. Για επιδόρπιο, για τη χώνεψη, για το …καλό.

Τον περίμεναν στη γωνία. Όχι μόνο τον Χρήστο Βεργέτη αλλά και τους βοηθούς του. Τον Δημητριάδη και τον Στάικο. Περισσότερο από όλους τον Ευαγγέλου. Τον διεθνή Varίστα. Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Γράφτηκαν πολλά κομμάτια εναντίον τους πριν από το παιχνίδι ΑΕΚ-Λεβαδειακός. Τα άφησα να περάσουν και το Σάββατο επισήμανα ότι ο διεθνής ρέφερι και οι συνεργάτες του δεν επρόκειτο να επηρεαστούν από το μπούλινγκ που τους έγινε. Σε καμία περίπτωση. Διότι τις περισσότερες φορές γνωρίζω πράγματα που αγνοούν ακόμη και οι ομάδες.

Ξεκαθάρισα ότι θα έμπαιναν στον αγωνιστικό χώρο με αποκλειστικό στόχο να ολοκληρωθεί το ματς χωρίς προβλήματα. Αυτό ακριβώς έγινε. Η ΑΕΚ επικράτησε με σκορ 4-0, δεν αδικήθηκε σε καμία φάση και το ίδιο συνέβη με τον Λεβαδειακό. Έφτασε η στιγμή να αποκαλύψω τι έγινε πριν το αγώνα στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου για να αντιληφθείτε το μέγεθος της καχυποψίας που επικρατούσε για τους ρέφερι.

