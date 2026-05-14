Η νύχτα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» είχε χρώμα κιτρινόμαυρο. Λίγες ώρες μετά το 1-1 με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, η αποστολή της ΑΕΚ επέστρεψε στην Αθήνα και βρήκε εκατοντάδες φίλους της ομάδας να περιμένουν υπομονετικά για να αποθεώσουν τους νέους πρωταθλητές Ελλάδας.

Παρά το περασμένο της ώρας, περισσότεροι από 500 οπαδοί δημιούργησαν ατμόσφαιρα γηπέδου στο αεροδρόμιο, με συνθήματα, καπνογόνα και ασταμάτητο τραγούδι για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, η οποία έχει ήδη εξασφαλίσει και μαθηματικά τον τίτλο της Super League.

