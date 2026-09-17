Ο Μάριος Μπαλαμώτης θα θυμάται για… πάντα το ματς της ΑΕΚ με τον Πανσερραϊκό για το Κύπελλο Ελλάδας. Δεν είναι μόνο ότι αγωνίστηκε και μάλιστα βασικός για πρώτη φορά. Δεν είναι μόνο ότι η Ένωση έριξε 8 γκολ. Ο 21 ετών κίπερ πήρε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού!

Μετά την αποχώρηση του Ντομαγκόι Βίντα από τον αγωνιστικό χώρο και την είσοδο του Χριστακόπουλου, ο Κροάτης αμυντικός παρέδωσε το περιβραχιόνιο στον νεαρό τερματοφύλακα, ο οποίος ανέλαβε για πρώτη φορά ρόλο αρχηγού της Ένωσης, μετά από εντολή του Μάρκο Νίκολιτς.

Ο Μάριος Μπαλαμώτης γεννήθηκε στις 6 Μάιου 2005 και αρχικά έπαιξε ποδόσφαιρο στην Ακαδημία του ΑΟ Λαρισαϊκού Λάρισας. Επιλέχθηκε από την Ακαδημία της ΠΑΕ ΑΕΚ το 2019 και αγωνίστηκε σε όλα τμήματα από Κ15 μέχρι Κ19, ενώ υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο τον Σεπτέμβριο του 2024 και εντάχθηκε στην ΑΕΚ B. Από το καλοκαίρι του 2025 ανήκει στο δυναμικό της Α’ Ομάδας της ΑΕΚ.

Στο ματς με τον Πανσερραϊκό ο Μάρκο Νίκολιτς έδωσε αρκετό χρόνο συμμετοχής σε αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές. Εκτός από τον Μπαλαμώτη, ο οποίος στο τέλος στάθηκε άτυχος και δέχθηκε γκολ, για το τελικό 8-1, αγωνίστηκαν οι Αργυρίου, Αλεξίου (με 2 γκολ), Καλοσκάμης και Χριστακόπουλος.