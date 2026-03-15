Προσοχή εν όψει της συνέχειας εφιστά στην ΑΕΚ ο σπουδαίος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της, Χρήστος Αρδίζογλου μιλώντας αποκλειστικά στον συντάκτη του paixebala.gr, Χρήστο Παπαθεοφάνους.

Ο βιρτουόζος μεσοεπιθετικός της 10ετίας του ’70 και του πρώτου μισού της αντίστοιχης του ‘80, θεωρεί ότι πρέπει να κοπάσουν οι πανηγυρισμοί από τη νίκη επί της Τσέλιε και να κοιτάξουν τον επόμενο αγώνα. «Δεν πήρε ευρωπαϊκό και δε νίκησε κάποια υπερομάδα», είπε χαρακτηριστικά.

Ακόμη κατακεραυνώνει… τον πρώην προπονητή των «κιτρινόμαυρων» Ματίας Αλμέιδα, εξαιτίας του οποίου στράφηκαν εναντίον του πρώην συμπαίκτες του στην ΑΕΚ.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr