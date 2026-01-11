Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Novasports Prime) στο «Κλεάνθης Βικελίδης» το ντέρμπι ανάμεσα στον Άρη και την ΑΕΚ, για την 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Έχοντας κλείσει το 2025 με σερί δέκα επιτυχιών – και 12 στα 13 τελευταία ματς – σε όλες τις διοργανώσεις, η «Ένωση» θα αντιμετωπίσει τους «κιτρινόμαυρους» με στόχο το τρίποντο, που θα την επαναφέρει στην κορυφή, όπου πλέον βρίσκεται ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη του στο Περιστέρι.

Από τις 26 Οκτωβρίου έχει να ηττηθεί η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, που έχει επιστροφές τραυματιών και μεταγραφικές προσθήκες, ενώ θα υποδεχθεί μεσοβδόμαδα τον ΟΦΗ για τους «8» του Κυπέλλου.

Ο Άρης, από την άλλη, μπήκε στο 2026 με τη νίκη-πρόκριση με 2-0 επί του Παναιτωλικού, ενώ ακολουθεί το παιχνίδι-πρόκληση με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο για την ίδια διοργάνωση.

O Mάρκο Νίκολιτς, λόγω ενοχλήσεων του Λάζαρου Ρότα, ξεκίνησε τον Μόουζες Οντουμπάτζο, στο δεξί άκρο της άμυνας.

Στον αντίποδα με τον Τίνο Καβεντέρε στην κορυφή παρέταξε τον Άρη ο Μανόλο Χιμένεθ, λόγω της τιμωρίας του Λορέν Μορόν.

Με τους καλύτερους οιωνούς ξεκίνησε το παιχνίδι για την ΑΕΚ, καθώς κατάφερε να προηγηθεί στο 8ο λεπτό με τον Κοϊτά.

Μετά από κακή πάσα του Τεχέρο προς τα πίσω, ο Λιούμπισιτς έκλεψε την μπάλα και έφυγε μόνος του στο χώρο, δίνοντας έτοιμο γκολ στον Κοϊτά, ο οποίος σκόραρε σε κενή εστία.

Η απάντηση των γηπεδούχων όμως ήρθε άμεσα. Στο 11ο λεπτό από εκτέλεση κόρνερ του Μόντσου η μπάλα στρώθηκε στον Γένσεν, ο οποίος με ένα ωραίο μονοκόμματο σουτ ισοφάρισε σε 1-1.

Άρης-ΑΕΚ 1-1

Γκολ: 8′ Κοϊτά (ΑΕΚ), 11′ Γένσεν (Άρης)

Κίτρινες:

Κόκκινες:

Δοκάρια:

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Άλβαρο, Ρόουζ, Φαντιγκά, Μόντσου, Ράτσιτς, Πέρεθ, Γένσεν, Ντουντού, Καντεβέρε.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα – Οντουμπάτζο, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος – Μαρίν, Πινέδα – Λιούμπιτσιτς, Κοϊτά, Ζοάο Μάριο – Γιόβιτς.

Διαιτητής: Σάγκι, Βοηθοί: Ντάλε, Βαλστάντσβε 4ος: Ματσούκας, VAR: Χάγκενες, Τόρκελσεν