Στις 19:00 (Cosmote Sport 2) θα αρχίσει στο «Alphamega Stadium» το πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ με αντίπαλο τον Άρη Λεμεσού, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.

Οι «κιτρινόμαυροι», οι οποίοι στον 2ο προκριματικό απέκλεισαν τη Χάποελ Μπερ Σεβά, φιλοδοξούν απέναντι στην ομάδα της Κύπρου, να κάνουν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Η «Ένωση» στο πρώτο παιχνίδι της με τον Άρη θα έχει τη συμπαράσταση περίπου 2.000 φιλάθλων της.

Από τη μεριά τους οι Κύπριοι στον προηγούμενο γύρο ξεπέρασαν με δύο νίκες (2-0, 3-2) το εμπόδιο της Ακαδημίας Πούσκας.

Ο Μάρκο Νίκολιτς επιφύλαξε αρκετές εκπλήξεις στην ενδεκάδα της ΑΕΚ, καθώς άφησε εκτός αυτής τον Ορμπελίν Πινέδα, με τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς να παίρνει τη θέση του.

Από εκεί και πέρα δίπλα στον Ζίνι ξεκινάει ο Πιερό, με τον Κοϊτά να μένει στον πάγκο.

Στο αρχικό σχήμα βρίσκεται και ο Ρότα, ο οποίος αισθάνθηκε μία αδιαθεσία χθες, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από την προπόνηση, ενώ βασικός ξεκινά και ο Μάριν, ο οποίος θα αγωνίζεται στην κορυφή του ρόμβου, πίσω από το δίδυμο των φορ.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

Άρης Λεμεσού: Βανά, Γιάγκο, Γκόλντσον, Μπάλογκαν, Κορέια, ΜακΚόσλαντ, Μαρίεβ, Χαραλαμπόπουλος, Μόντνορ, Κακουλλής, Κβιλιτάια,

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Περέιρα, Μάριν, Ζίνι, Πιερό.