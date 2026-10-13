Ο Αρντά Τουράν μίλησε με κολακευτικά λόγια για τον Μάρκο Νίκολιτς, στη συνέντευξη Τύπου εν όψει της αναμέτρησης της Σαχτάρ Ντόνετσκ με την ΑΕΚ (14/10, 22:00, Magenta Sport 2, Mega) για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Τούρκος τεχνικός χαρακτήρισε εξαιρετικό τον προπονητή της Ένωσης, αναγνωρίζοντας τη δουλειά που έχει κάνει στην ομάδα. «Θα αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που έχει έναν εξαιρετικό προπονητή», ανέφερε χαρακτηριστικά, εν όψει του αγώνα που θα διεξαχθεί στο «Στάμφορντ Μπριτζ» του Λονδίνου.

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