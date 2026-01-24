Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Novasports Prime) στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» το παιχνίδι ανάμεσα στον Αστέρα Τρίπολης και την ΑΕΚ, οι οποίοι κοντράρονται, για την 18η αγωνιστική της Super League.

Οι «κιτρινόμαυροι», οι οποίοι την περασμένη αγωνιστική θριάμβευσαν (4-0) στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, χάρη στο απίστευτο καρέ τερμάτων του Γιόβιτς, φιλοδοξούν απέναντι στους Αρκάδες να πάρουν το πολύτιμο τρίποντο, προκειμένου να επιστρέψουν στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ντεμπούτο στον πάγκο του Αστέρα κάνει στο ματς με την «Ένωση» ο Μίλαν Ράσταβατς, ο οποίος επέστρεψε στην Τρίπολη, αντικαθιστώντας τον Κρις Κόουλμαν, με στόχο να αφυπνίσει αγωνιστικά τους γηπεδούχους, που έχουν συμπληρώσει τέσσερις αγωνιστικές χωρίς νίκη (0-2-2 με 1-6 τέρματα).

O Μάρκο Νίκολιτς αποφάσισε να διατηρήσει και σε αυτό το ματς το δίδυμο Γιόβιτς-Βάργκα στην επίθεση.

Asteras Aktor-ΑΕΚ 0-0

Γκολ:

Κίτρινες:

Κόκκινες:

Δοκάρια:

Asteras AKTOR (Μ. Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Σίλα, Άλχο, Τζανδάρης, Μούμο, Καλτσάς, Κετού, Μπαρτόλο, Μακέντα

ΑΕΚ (Μ. Νίκολιτς): Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Πινέδα, Μάνταλος, Λιούμπιτσιτς, Κοϊτά, Γιόβιτς, Βάργκα

Διαιτητής: Ευαγγέλου Βοηθοί: Πάτρας, Τσολακίδης 4ος: Πολυχρόνης VAR: Τσακαλίδης AVAR: Παπαπέτρου