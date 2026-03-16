Σε μία αξιέπαινη κίνηση προχώρησε ο Ντομαγκόι Βίντα.

Ο πολύπειρος Κροάτης αμυντικός προχώρησε σε δωρεά ύψους 11 χιλιάδων ευρώ στην Εθελοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία της ιδιαίτερης πατρίδας του στην Κροατία, η οποία διέθεσε το συγκεκριμένο ποσό για την αγορά ειδικού εξοπλισμού, ο οποίος ειδικεύεται σε επιχειρήσεις διάσωσης για ατυχήματα στην άσφαλτο.

Η Υπηρεσία έκανε γνωστή τη δωρεά του στόπερ της ΑΕΚ, ευχαριστώντας τον δημόσια για την προσφορά του.

