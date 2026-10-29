Το γκολ του Αμπουμπακαρί Κοϊτά στη νίκη της ΑΕΚ με 5-0 επί του Παναιτωλικού αναδείχθηκε κορυφαίο της 8ης αγωνιστικής της Super League, καθώς συγκέντρωσε την προτίμηση του φίλαθλου κοινού.

Ο Μαυριτανός εξτρέμ βρήκε δίχτυα στο πρώτο ημίχρονο, ολοκληρώνοντας με εντυπωσιακό τρόπο μια γρήγορη αντεπίθεση της Ένωσης. Ο Βιτάλις έβγαλε την κάθετη πάσα στον ανοιχτό χώρο, ο Κοϊτά κινήθηκε από τη δεξιά πλευρά και μπήκε στην περιοχή. Αφού έφερε την μπάλα στο αριστερό του πόδι, εκτέλεσε δυνατά στην κλειστή γωνία, διαμορφώνοντας το 2-0.

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