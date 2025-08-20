«Ομάδα με εμπειρία και άφθονη ποιότητα στην μπάλα» χαρακτήρισε την ΑΕΚ ο τεχνικός της Άντερλεχτ, Μπέσνικ Χάσι, εν όψει του αυριανού αγώνα (21/8, 21:00, COSMOTE SPORT 2 HD) με την Ένωση, στις Βρυξέλλες, για τα play off του Europa Conference League. Σύμφωνα με τον προπονητή της, η Άντερλεχτ θα πρέπει να αξιοποιήσει τον καλύτερο ρυθμό της και την έδρα της. «Θα πρέπει να είμαστε στην καλύτερη δυνατή φόρμα για να είμαστε καλύτεροι από την ΑΕΚ», πρόσθεσε ο Χάσι.

«Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα με εμπειρία και άφθονη ποιότητα στην μπάλα. Συχνά παίζουν από το κέντρο με κοντινούς συνδυασμούς και δημιουργούν πολύ κίνδυνο με τους δύο γρήγορους, δυνατούς επιθετικούς τους. Ένας από αυτούς τους επιθετικούς είναι ο Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος μεταγράφηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης το 2019 για 60 εκατομμύρια ευρώ. Ο Γιόβιτς εντάχθηκε αργότερα αυτό το καλοκαίρι, αλλά ήταν καθοριστικός αμέσως για την ομάδα του. Είναι σαφώς ένας παίκτης ποιότητας, αλλά δεν επικεντρωνόμαστε μόνο σε αυτόν», δήλωσε ο προπονητής της Άντερλεχτ και συνέχισε:

«Πάντα κοιτάμε πώς μπορούμε να προκαλέσουμε τον αντίπαλο, και ειδικά η μεσαία γραμμή τους είναι το κύριο όπλο τους. Είναι μια καλή ομάδα με πολλούς διεθνείς παίκτες, και θα πρέπει να είμαστε στην κορυφή της απόδοσής μας για να είμαστε η καλύτερη ομάδα. Ίσως να έχουμε λίγο περισσότερο ρυθμό, αφού έχουμε ήδη παίξει περισσότερους αγώνες. Πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε αυτό προς όφελός μας υπαγορεύοντας τον ρυθμό του αγώνα.

Η πρόκριση στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι σημαντική για τον σύλλογο, τόσο οικονομικά όσο και αθλητικά ειδικά δεδομένης της μεγάλης ομάδας που έχουμε. Στην Άντερλεχτ, η φιλοδοξία είναι πάντα να παίζουμε στην Ευρώπη, οπότε η πίεση δεν είναι μεγαλύτερη από το συνηθισμένο».

Ο Χάσι θα στερηθεί ορισμένους βασικούς παίκτες όπως οι Σίμιτς, Σαρντέλα, Καμαρά και Ντιγκρέφ: «Αυτό είναι ατυχές, αλλά το ίδιο ισχύει και για την ΑΕΚ. Απλώς πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε στο σωστό δρόμο και σημειώνουμε πρόοδο, και στη συνέχεια θα έρθουν τα αποτελέσματα», είπε.

«Αφού αποκλειστήκαμε από την Χάκεν, χάσαμε το “τζόκερ” μας. Τώρα εξαρτάται από εμάς να το διορθώσουμε. Και στην έδρα μας, στις ευρωπαϊκές βραδιές, μπορούμε πάντα να φέρουμε κάτι παραπάνω», κατέληξε.