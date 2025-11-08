Με αρκετά προβλήματα αναχώρησε για το Ηράκλειο το απόγευμα του Σαββάτου (8/11) η αποστολή της ΑΕΚ ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στον ΟΦΗ (Κυριακή 9/11, 17:30 – Παγκρήτιο) στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Η Ένωση αισιοδοξεί να πετύχει δεύτερη σερί νίκη στο πρωτάθλημα, μετά το 1-0 επί του Παναιτωλικού, και να ανακτήσει ψυχολογία μετά το 1-1 με τη Σάμροκ Ρόβερς για το UEFA Conference League. Ωστόσο, αυτό θα το κάνει δίχως τέσσερις παίκτες και τον… προπονητή της. Κι αυτό καθώς ο Μάρκο Νίκολιτς έχει συμπληρώσει κάρτες και είναι τιμωρημένος.

Το ίδιο ισχύει και με τους Ντομαγκόι Βίντα, Λάζαρο Ρότα ενώ εκτός αποστολής λόγω τραυματισμών έμειναν και οι Νίκλας Ελίασον, Ζίνι. Υπενθυμίζεται πως η ΑΕΚ θα έχει στο πλευρό της τη συμπαράσταση των φίλων της, καθώς δόθηκε θύρα στο Παγκρήτιο για τις ανάγκες των οπαδών της Ένωσης.