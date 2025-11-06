Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Χωρίς τον Μάρκο Νίκολιτς στον πάγκο της θα αγωνιστεί η ΑΕΚ στο προσεχές παιχνίδι της με τον ΟΦΗ, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (9/11, 17:30, Cosmote Sport 1) στο «Παγκρήτιο», για την 10η αγωνιστική της Super League.

Ο Σέρβος τεχνικός στην αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό αντίκρισε την κίτρινη κάρτα και δεδομένου ότι συμπλήρωσε τρεις θα απουσιάζει από τον αγώνα με τους Κρητικούς

Από το εν λόγω ματς θα απουσιάσει και ο τζένεραλ μάνατζερ της ομάδας, Δημήτρης Ναλιτζής, καθώς δέχθηκε κόκκινη κάρτα στο ματς απέναντι στους Αγρινιώτες.