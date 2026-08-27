Η πρόκριση της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League δεν είναι μόνο αγωνιστική και ιστορική επιτυχία. Είναι και μια από τις πιο προσοδοφόρες στιγμές στα οικονομικά της ιστορίας του συλλόγου.

Η Ένωση έχει ήδη κατοχυρώσει στα ταμεία της 18.620.000 ευρώ, το βασικό μπόνους συμμετοχής στη νέα μορφή της διοργάνωσης, ποσό που δεν εξαρτάται από κανένα αποτέλεσμα και μπαίνει στα ταμεία της εξ ορισμού.

Μαζί με το λεγόμενο value pillar, τον μηχανισμό που έχει αντικαταστήσει το παλιό market pool, η οικονομική βάση της ΑΕΚ διαμορφώνεται σε κάτι παραπάνω από 21 με 23 εκατομμύρια ευρώ, ανάλογα με τον υπολογισμό…

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