Η ΑΕΚ έκανε αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League, επικρατώντας με το εντυπωσιακό 4-0 της Τσέλιε. Εκτός όμως από την αγωνιστική της υπεροχή, η Ένωση βλέπει και τα ευρωπαϊκά της έσοδα να αυξάνονται σημαντικά χάρη στην πορεία της στη διοργάνωση.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει ήδη εξασφαλίσει συνολικά 9.432.000 ευρώ από τη φετινή συμμετοχή της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Το ποσό αυτό προκύπτει από το πριμ συμμετοχής στη League Phase, τα αποτελέσματα στους ομίλους, αλλά και τα μπόνους πρόκρισης που έχει κατακτήσει μέχρι στιγμής.

