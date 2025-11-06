Τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη στη League Phase του Conference League θα επιδιώξει να πάρει η ΑΕΚ την Πέμπτη (6/11, 19:45, COSMOTE SPORT 4 HD) στο παιχνίδι της με τη Σάμροκ Ρόβερς, που θα διεξαχθεί στην Opap Arena, για την 3η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Τόσο το ματς με τους Ιρλανδούς όσο και το προηγούμενο εναντίον της Αμπερντίν ο Μάρκο Νίκολιτς τα έχει «τικαρισμένα» στο μπλοκάκι του ως «must win» για να ελπίζει σε απευθείας πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης. Η πρώτη αποστολή εξετελέσθη με το σκορ-ρεκόρ 6-0 επί της Αμπερντίν.

Την Πέμπτη λοιπόν η Ένωση θα αντιμετωπίσει έναν αντίπαλο ανάλογου βεληνεκούς, με μια σχετική εμπειρία ωστόσο καθώς βρίσκεται σε όμιλο του Conference για τρίτη φορά τα τελευταία 4 χρόνια.

Πέρυσι έκανε την έκπληξη και διεκδίκησε μέχρι την τελευταία αγωνιστική την 8άδα, τελικά κατετάγη 10η και στα play off αποκλείστηκε στα πέναλτι από τη Μόλντε.

Στο ματς εκείνο, παρουσίασε και το νεότερο σκόρερ στην Ιστορία των Ευρωπαϊκών Κυπέλλων, τον Μάικλ Νούναν ο οποίος πέτυχε γκολ σε ηλικία 16 ετών και 197 ημερών.

Ο μικρός δεν ταξίδεψε στην Αθήνα, καθώς έχει υποχρεώσεις με την εθνική Νέων της Ιρλανδίας.

Διαιτητής: Χοσέ Λουϊς Μουνέρα (Ισπανία)

Πιθανές συνθέσεις:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πένραϊς, Πινέδα, Μαρίν, Γκρούγιτς, Κοϊτά, Κουτέσα, Γιόβιτς

ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ (Στίβεν Μπράντλεϊ): Στέισι, Κλαρκ, Γκρέις, Μάθιους, Νάγκετ, ΜακΓκόβερν, Κάβανο, ΜακΝιφ, Μπερκ, Μπάρερ, Βασένιν.

Επιμέλεια: Χρυσοβαλάντης Ανδρουλάκης

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ