Να μην πάει χαμένη η προσπάθεια των Βρυξελλών! Αυτό είναι το σύνθημα που κυριαρχεί στον οργανισμό της ΑΕΚ για τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ στη Νέα Φιλαδέλφεια (28/8, 21:00, Cosmote Sport 2). Το 1-1 του «Κονστάντ βάντεν Στοκ» ήταν ένα άκρως θετικό αποτέλεσμα, που δίνει στην Ένωση δικαίωμα να ελπίζει βάσιμα ότι θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην ιστορία της στη League Phase του Conference League.

Στην προσπάθειά αυτή ο Μάρκο Νίκολίτς δεν μπορεί να υπολογίζει στον τιμωρημένο Πέτρο Μάνταλο και τον τραυματία Περέιρα, ενώ η ΠΑΕ κρατάει κλειστά χαρτιά όσον αφορά την κατάσταση βασικών παικτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα: Γιόβιτς, Ζίνι, Γκατσίνοβιτς είναι αμφίβολοι και σίγουρα δεν θα βρίσκονται στο 100% ακόμα κι αν προλάβουν να μπουν στην αποστολή.

Οι Βέλγοι, από την πλευρά τους, έδειξαν ότι μπορούν ανά πάσα στιγμή να κάνουν τη «ζημιά» και το 1-1 μόνο για εφησυχασμό της ΑΕΚ δεν προσφέρεται.

Διαιτητής: Ροχίτ Ζαγκί (Νορβηγία)

Οι πιθανές ενδεκάδες των δύο ομάδων:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Λιούμπιτσιτς, Κοϊτά, Κουτέσα, Πινέδα, Πιερό.

Άντερλεχτ (Μπέσνικ Χάσι): Κούζμανς, Μααμάρ, Χέι, Κάνα, Αουγκούστινσον, Ντε Κατ, Ουέρτα, Λανσάνα, Αζάρ), Ανγκούλο, Ντόλμπεργκ.