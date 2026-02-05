Με τον Μπαρνάμπας Βάργκα αντί του Φρέντζι Πιερό, θα πραγματοποιήσει η ΑΕΚ την προσπάθειά της στις νοκ άουτ φάσεις του Conference League.

Η Ένωση έχει προκριθεί απευθείας στη φάση των «16» (12 και 19 Μαρτίου) και σήμερα ανακοίνωσε τη λίστα που απέστειλε στην UEFA με τους διαθέσιμους παίκτες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για ακόμα μία φορά η ΑΕΚ δεν κατάφερε να συμπληρώσει τον μέγιστο αριθμό των 25 ποδοσφαιριστών, αφού δεν διαθέτει τέσσερις γηγενείς, που να έχουν δηλαδή αναδειχθεί από την Ακαδημία της.

Στις θέσεις αυτές, που πρέπει υποχρεωτικά να είναι τέσσερις, δηλώθηκαν δύο τερματοφύλακες (Αγγελόπουλος, Μπαλαμώτης) και ο αμυντικός Χρήστος Κοσίδης. Η κενή τέταρτη θέση, αφαιρείται από το σύνολο, έτσι ο «Δικέφαλος» δήλωσε 24 παίκτες.

Όσον αφορά τους τέσσερις που προέρχονται από ελληνική Ακαδημία (αλλά όχι της ΑΕΚ), αυτοί είναι οι Μάνταλος, Ρότα, Πήλιος και Καλοσκάμης. Αυτό σημαίνει ότι ο Μάρκο Νίκολιτς έπρεπε να «κόψει» κάποιους ξένους από τον συνολικό μέγιστο αριθμό των 17 που επιτρέπεται να δηλωθούν. Έτσι, εκτός έμειναν οι Λιούμπιτσιτς, Ζοάο Μάριο και Γκρούγιτς.

Η λίστα της ΑΕΚ:

Τερματοφύλακες: Θωμάς Στρακόσα, Αλμπέρτο Μπρινιόλι, Άγγελος Αγγελόπουλος, Μάριος Μπαλαμώτης

Αμυντικοί: Λάζαρος Ρότα, Αρόλντ Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας, Ντομαγκόι Βίντα, Χρήστος Κοσίδης, Μάρτιν Γκεοργκίεφ, Σταύρος Πήλιος, Τζέιμς Πενράις

Μέσοι: Πέτρος Μάνταλος, Ρομπέρτο Περέιρα, Ορμπελίν Πινέδα, Ραζβάν Μάριν, Δημήτρης Καλοσκάμης, Nίκλας Ελίασον, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς

Επιθετικοί: Ντέρεκ Κουτέσα, Αμπουμπακαρί Κοϊτά, Λούκα Γιόβιτς, Μπαρναμπάς Βάργκα, Ζίνι.