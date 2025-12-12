Μετά τη Φλωρεντία η ΑΕΚ άλωσε το βράδυ της Πέμπτης και τη Σαμσούντα και, με τη νίκη της με ανατροπή (2-1) επί της Σαμσουνσπόρ, έκανε αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη μίας θέσης στην πρώτη οκτάδα, που δίνει απευθείας εισιτήριο για τους «16» του Conference League.

Μάλιστα τα δύο γκολ του σπουδαίου διπλό των κιτρινόμαυρων στην Τουρκία συμπεριελήφθησαν ανάμεσα στα τέσσερα υποψήφια για το βραβείο του Best Goal της αγωνιστικής (5η).

Ο λόγος για την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μαρίν, με το οποίο έγινε το 1-1 στο 52′ και το πανέμορφο τέρμα του Κοϊτά, που έφερε την ολική ανατροπή για το συγκρότημα του Νίκολιτς στη Σαμσούντα.