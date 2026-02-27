Η Άλκμααρ ανέτρεψε την ήττα (1-0) του πρώτου αγώνα στην Αρμενία και με εντυπωσιακή νίκη 4-0 επί της Νόα στην έδρα της εξασφάλισε την πρόκριση στους «16» του Conference League με συνολικό σκορ 4-1.

Οι Ολλανδοί «καθάρισαν» από νωρίς, με τον Ντάαλ να ανοίγει το σκορ στο 5’, ενώ ο Σβεν Μάινανς πέτυχε δύο γκολ (39’, 54’) για να «κλειδώσει» την πρόκριση. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Γένσεν στο 90+1’.

Η Άλκμααρ, μαζί με την Τσέλιε, αποτελεί μία από τις δύο πιθανές αντιπάλους της ΑΕΚ στη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Στο Λονδίνο η Κρίσταλ Πάλας πέρασε δύσκολα το εμπόδιο της Ζρίνσκι Μόσταρ επικρατώντας 2-0 (α΄ αγ. 1-1), ενώ η Σίγκμα Όλομουτς προκρίθηκε με εκτός έδρας νίκη 2-1 επί της Λοζάνης. Αυτό σημαίνει ότι η Τσεχία παραμένει σε θέση ισχύος έναντι της Ελλάδας, στη μάχη για τη 10η θέση του UEFA Ranking.

Η Ένωση θα μάθει την επόμενη αντίπαλό της στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή (27/02) στις 15:00 στη Νιόν της Ελβετίας.

Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στις 12 Μαρτίου εκτός έδρας και η ρεβάνς μια εβδομάδα μετά στην Allwyn Arena.

