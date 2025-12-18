Τον πιο σημαντικό φετινό της ευρωπαϊκό αγώνα –μέχρι τον επόμενο- δίνει απόψε η ΑΕΚ, στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, η οποία προελαύνει το τελευταίο διάστημα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, υποδέχεται απόψε (22:00, ANT1, Cosmote Sport 2) την Κραϊόβα στην ΟPAP Arena, με στόχο τη νίκη που θα τη στείλει απευθείας στη φάση των «16».

H Ένωση απέναντι σε μία αντίπαλο που κατά γενική ομολογία δεν «τρομάζει» θέλει το τρίποντο για να εξασφαλίσει μία θέση στην πρώτη οκτάδα της League Phase, προκειμένου να γλιτώσει τον ενδιάμεσο γύρο των play off, κάτι που θα σημαίνει ευρωπαϊκό ρεπό σχεδόν δύο μηνών

Για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς που, όπως προαναφέραμε, διανύει περίοδο εκπληκτικής φόρμας, ισχύει απόλυτα το «όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά».

Οι τρεις βαθμοί θα φέρουν την Ένωση σε θέση ισχύος, κάτι το οποίο της διασφαλίζει κι έναν αντίπαλο «στα μέτρα» της ακόμα και στους «16».

Δηλαδή ο δρόμος για πρόκριση στους προημιτελικούς μιας Ευρωπαϊκής διοργάνωσης θα είναι ορθάνοιχτος, ώστε να φτάσει εκεί η ΑΕΚ για πρώτη φορά στον 21ο αιώνα.

Παράλληλα η ομάδα του Νίκολιτς με την απευθείας πρόκριση στους «16» θα βάλει ένα καθαρό ποσό 2 εκατ. ευρώ στα ταμεία της!

Βέβαια για να συμβούν όλα αυτά, προέχει η νίκη εναντίον της αξιόμαχης Κραϊόβα την οποία είχε αποκλείσει το 2019 στους προκριματικούς του Europa League.

Διαιτητής: Γκιόργκι Κροασβίλι (Γεωργία)

Οι πιθανές συνθέσεις:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Βίντα, Πήλιος, Πινέδα, Περέιρα, Μαρίν, Μάνταλος, Κοϊτά, Γιόβιτς.

ΚΡΑΪΟΒΑ (Φιλίπε Κοέλιο): Ισένκο, Ρόμαντσουκ, Στεβάνοβιτς, Μόγκος, Μπάντελι, Μπάνκου, Μεκβαμπισβίλι, Ματέι, Τσικαλντάου, Τέλες, Μπραϊαράμ

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)

Στρασμπούρ 13

Σαχτάρ Ντόνετσκ 12

Ρακόβ Τσεστόχοβα 11

ΑΕΚ 10

Σαμσουνσπόρ 10

Σπάρτα Πράγας 10

Ράγιο Βαγεκάνο 10

Μάιντς 10

——————–

Κρίσταλ Πάλας 9

ΑΕΚ Λάρνακας 9

Φιορεντίνα 9

Τσέλιε 9

Άλκμααρ 9

Ριέκα 8

Νόα 8

Γιαγκελόνια 8

Ντρίτα 8

Λωζάνη 8

Ομόνοια 8

Λεχ Πόζναν 7

Σκεντίγια 7

Σίγκμα Όλομουτς 7

Κραϊόβα 7

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 7

——————–

Κουόπιο 6

Ζρίνσκι Μόσταρ 6

Μπρέινταμπλικ 5

Ντιναμό Κιέβου 3

Χάκεν 3

Λέγκια Βαρσοβίας 3

Χάμρουν Σπάρτανς 3

Σλόβαν Μπρατισλ. 3

Αμπερντίν 2

Σέλμπουρν 1

Σάμροκ Ρόβερς 1

Ραπίντ Βιέννης 0