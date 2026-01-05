Η τρομερή απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ραζβάν Μαρίν, με την οποία έδωσε το σύνθημα για την επική ανατροπή (2-1) της ΑΕΚ στην έδρα της Σαμσουνσπόρ ψηφίστηκε ως το κορυφαίο γκολ ολόκληρης της League Phase του UEFA Conference League!
Αναμφίβολα αυτό το γεγονός αποτελεί σπουδαία διάκριση για τον Ρουμάνο, ο οποίος είχε ισοφαρίσει σε 1-1 στη Σαμσούντα, πριν ο Κοϊτά χαρίσει το σπουδαίο διπλό στην ομάδα του Νίκολιτς, με ένα επίσης πανέμορφο γκολ.
Στη σχετική ψηφοφορία τη δεύτερη θέση κατέλαβε το τέρμα του Φλοριάν Λεζέν στο ματς Ράγιο Βαγιεκάνο-Ντρίτα, ενώ τρίτο καλύτερο γκολ αναδείχθηκε αυτό του Κρισιάντους Ούτσε που σημείωσε στο ματς της Κρίσταλ Πάλας απέναντι στην Κουόπιο.
🥵 Răzvan Marin’s stunning free-klck against Samsunspor wins Goal of the League Phase honours! 🏅#UECLGOTLP | @FlixBus_DE pic.twitter.com/mbqdPHQgtg
— UEFA Conference League (@Conf_League) January 5, 2026