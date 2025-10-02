Η Κρίσταλ Πάλας με συντριπτικό ποσοστό 53,67% είναι σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή της Opta, το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την κατάκτηση του Conference League, η League phase του οποίου ξεκινάει σήμερα (2/10) τη διαδρομή του.

Να σημειωθεί ότι η ΑΕΚ, με πιθανότητες 1,48% βρίσκεται στη 10η θέση της σχετικής κατάταξης , ενώ συγκεντρώνει ποσοστό 31,96%- επίσης 9η- για να βρεθεί στους «16» της διοργάνωσης.

Η ΑΕΚ έχει επίσης 33,36% πιθανότητες να φτάσει στα προημιτελικά, 13,61% στα ημιτελικά και 4,83% στον τελικό.

Δεύτερο φαβορί, πίσω από τους Λονδρέζους της Κρίσταλ Πάλας είναι η Φιορεντίνα με 9,85%, ενώ το…βάθρο συμπληρώνει η Στρασμπούρ (9,38%).