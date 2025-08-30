Η ΑΕΚ έμαθε τις αντιπάλους της στη League Phase του Conference League στην κλήρωση της Παρασκευής και μία ημέρα μετά η UEFA γνωστοποίησε και το αναλυτικό πρόγραμμα των έξι αγώνων.

Η Ένωση θα ξεκινήσει στις 2 Οκτωβρίου αντιμετωπίζοντας στην Σλοβενία την Τσέλιε και στη συνέχεια θα υποδεχθεί την Αμπερντίν. Το τελευταίο ματς θα γίνει στις 18 Δεκεμβρίου με την ρουμανική Κραϊόβα στην «OPAP Arena».

Αναλυτικά οι ημερομηνίες των αγώνων της ΑΕΚ:

2 Οκτωβρίου Τσέλιε (εκτός)

23 Οκτωβρίου Αμπερντίν (εντός)

6 Νοεμβρίου Σάμροκ (εντός)

27 Νοεμβρίου Φιορεντίνα (εκτός)

11 Δεκμβρίου Σαμσουνσπόρ (εκτός)

18 Δεκεμβρίου Κραϊόβα (εντός)