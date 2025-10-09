Η ΔΕΑΒ (Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας) κάλεσε σε ακρόαση τον Μάριο Ηλιόπουλο. Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΑΕΚ φέρεται να έσπασε τζάμι στα δημοσιογραφικά θεωρεία στο Γήπεδο του Περιστερίου, κατά τη διάρκεια του αγώνα Κηφισιά-ΑΕΚ.

Η ανακοίνωση:

«Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) ανακοινώνει τα εξής:

Καλεί σε ακρόαση στις 14/10/2025, τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ ΑΕΚ κ. Μάριο Ηλιόπουλο αναφορικά με φαινόμενο βίας (σπάσιμο υαλοπίνακα δημοσιογραφικού θεωρείου) που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα, εντός του Δημοτικού Γηπέδου Περιστερίου, κατά την διάρκεια της αθλητικής συνάντησης, που διεξήχθη σε αυτό στις 5/10/2025, μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ -ΠΑΕ ΑΕΚ στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της SUPERLEAGUE 1 αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Εφαρμογή άρθρου 9 του ν.5085/2024».