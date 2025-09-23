Ο αντιπρόεδρος της ΑΕΚ, Αλέξης Δέδες, μίλησε στη «Δίκη στον ΣΚΑΪ» για τα παράπονα της Ένωσης από την διαιτησία, τονίζοντας ότι αν δεν αλλάξει κάτι η διοίκηση της Ένωσης θα προχωρήσει σε καταγγελίες στην UEFA.

«Δεν έχουμε πληροφορίες ποιος τρώει με ποιον και τι συζητάει. Εμείς δεν θέλουμε να το ανεβάσουμε το θέμα σε αυτή τη φάση, αλλά αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα πάρουμε μέτρα. Θα προχωρήσουμε σε καταγγελίες στην UEFA» ανέφερε, μεταξύ άλλων, και συνέχισε αναφερόμενος στην παρουσία οπαδών της Ένωσης στο AEL FC Arena:

«Κάτω από την πίεση των φιλάθλων αναγκάστηκε η αστυνομία να ανοίξει δύο θύρες και όχι μία. Οι φίλαθλοι ξεπέρασαν τις ΠΑΕ και τους θεσμούς και απέδειξαν ότι μπορούν να γίνονται αγώνες με κόσμο και των δύο ομάδων. Έχουμε δεσμευτεί να δώσουμε και εμείς εισιτήρια στον 2ο γύρο».

Για το θέμα του παράνομου στοιχηματισμού, σημείωσε: «Εάν υπήρχε μία αρχειοθέτηση των ενδεκάδων των αγώνων, θα ήταν εύκολο για έναν δικαστή να διαπιστώσει αν κάποιος παίκτης είναι εμπλεκόμενος σε 6 ή 7 περιπτώσεις παράνομου στοιχηματισμού».