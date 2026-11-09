Χωρίς τον Ζίνι θα παραταχθεί η εθνική ομάδα της Ανγκόλας στις δύο αναμετρήσεις με το Νότιο Σουδάν, στο πλαίσιο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, καθώς ο επιθετικός της ΑΕΚ δεν θα ενσωματωθεί στην αποστολή.

Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, το οποίο μάλιστα τον κράτησε εκτός από τη χθεσινή αναμέτρηση της Ένωσης με τον Λεβαδειακό. Ως εκ τούτου, δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την εθνική του ομάδα στα δύο παιχνίδια που ακολουθούν.

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