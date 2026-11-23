Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε για την αποστολή της ΑΕΚ απέναντι στην Κόμο στο μεγάλο ματς για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League (24/11, 22:00, Magenta Sport 2). Ο προπονητής της Ένωσης αναγνώρισε την ποιότητα της ομάδας του Σεσκ Φάμπρεγας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται από την άμυνα, στην κυκλοφορία της μπάλας και στην ικανότητά της να εκμεταλλεύεται τα κενά που εντοπίζει στους αντιπάλους της.

Ο Σέρβος τεχνικός γνωρίζει ότι η αποστολή της ΑΕΚ θα είναι δύσκολη, ωστόσο ξεκαθάρισε πως η ομάδα του ταξίδεψε στην Ιταλία με ξεκάθαρο αγωνιστικό στόχο και όχι απλώς για να απολαύσει την παρουσία της στη διοργάνωση.

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