Η ΑΕΚ μπαίνει σε φάση οριστικών εξελίξεων εν όψει της νέας σεζόν, με τον Μάρκο Νίκολιτς να επιστρέφει σήμερα στην Ελλάδα προκειμένου να κλείσει και τυπικά το θέμα του νέου συμβολαίου του και να περάσει στο επόμενο μεγάλο κεφάλαιο: τον σχεδιασμό της ομάδας.

Η παραμονή του Σέρβου τεχνικού θεωρείται ειλημμένη απόφαση εδώ και αρκετές ημέρες, με τη διοίκηση του Μάριου Ηλιόπουλου να επιβραβεύει το έργο του προσφέροντάς του νέο πολυετές συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές. Η συμφωνία των δύο πλευρών προβλέπει επέκταση της συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2029, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα εμπιστοσύνης προς τον προπονητή που οδήγησε την Ένωση στην κορυφή.

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