Ο Άγγλος Κρις Κάβανα, ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Τετάρτη (14/10, 22:00), στο «Στάμφορντ Μπριτζ» (ουδέτερη έδρα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία). Ο συγκεκριμένος διαιτητής είχε διευθύνει πρόσφατα και τη μεγάλη νίκη της Ελλάδας στη Γερμανία (1-0) για το Nations League στις 27 Σεπτεμβρίου.

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