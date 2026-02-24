Η Διαρκής Επιτροπή Καταπολέμησης της Βίας, αφού εξέτασε τις εκθέσεις των αρμοδίων Αστυνομικών Αρχών, το βιντεοληπτικό υλικό του συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας αθλητικής εγκατάστασης, και την έκθεση του παρατηρητή της, επέβαλε σε δύο ταυτοποιημένους οπαδούς της ΑΕΚ, διετή απαγόρευση εισόδου τους σε αθλητικές εγκαταστάσεις, στις οποίες διεξάγονται αθλητικές εκδηλώσεις οποιουδήποτε αθλήματος ή κλάδου άθλησης, και οποιασδήποτε διοργάνωσης, και πρόστιμο 5.000 ευρώ στον καθένα εξ αυτών.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που τέθηκαν στη διάθεση της ΔΕΑΒ, την 1η Φεβρουαρίου 2026, στην «Allwyn Arena» στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τη λήξη του αγώνα της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό για τη Super League, από τη θύρα 33 του γηπέδου εκτόξευσαν εναντίον των ποδοσφαιριστών και αξιωματούχων της φιλοξενούμενης ομάδας μία σπαστή ομπρέλα βροχής.