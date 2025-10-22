Η ΕΠΟ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας άσκησε πειθαρχική δίωξη κατά της ΠΑΕ ΑΕΚ, μετά την καταγγελία για προπηλακισμό του προέδρου της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, πριν την έναρξη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Την Κυριακή η ομοσπονδία με ενημέρωσή της είχε καταγγείλει ότι ο Γάλλος προπηλακίστηκε από οπαδούς της «Ένωσης», που βρίσκονταν στις κερκίδες της OPAP Arena, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από το γήπεδο στο ημίχρονο.

Από τη μεριά της η ΠΑΕ ΑΕΚ αρνείται τις κατηγορίες, ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν υπήρξε προπηλακισμός, αλλά μεμονωμένο φραστικό περιστατικό».

Η δίωξη βασίζεται στο άρθρο 26 του Πειθαρχικού Κώδικα, που προβλέπει παρέμβαση εντός πέντε ημερών από τη δημοσιοποίηση ή καταγγελία του περιστατικού.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

Από τον ποδοσφαιρικό Εισαγγελέα, Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο, ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη σε βάρος της ΠΑΕ ΑΕΚ, νομίμως εκπροσωπούμενης, διότι στις 19-10-2025 στον αγώνα ΠΑΕ ΑΕΚ-ΠΑΕ ΠΑΟΚ, εκφωνήθηκαν υβριστικού περιεχομένου φράσεις κατά του κ. Στεφάν Λανουά, προέδρου της ΚΕΔ/ΕΠΟ.

Χ.Π