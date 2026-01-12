Ο Ντάριν Χάβεζ συμμετείχε στις προπονήσεις της ΑΕΚ την προηγούμενη εβδομάδα. Πρόκειται για 17χρονο Σουηδό επιθετικό, ο οποίος πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από την Ντέγκερφορς για να ανοίξει νέα σελίδα στην καριέρα του.

Με την U17 είχε 54 γκολ σε 31 συμμετοχές, ενώ είχε επίσης πετύχει 4 γκολ σε 11 εμφανίσεις με την U19.

Ο νεαρός άσος, που περιμένει απάντηση από την ΑΕΚ, μίλησε στο Fotbolltransfers.com:

«Ένιωσα πολύ ωραία που μου δόθηκε η ευκαιρία από την ΑΕΚ και θα έλεγα ότι πήγε πολύ καλά. Ακόμη δεν έχω κάποια απάντηση. Πρώτα κοιτάζουν και μετά δίνουν σχόλια. Προπονούμαι αυτή τη στιγμή και θα δούμε πώς θα πάει, αλλά πήρα ένα θετικό συναίσθημα από το πώς μου φέρθηκαν. Δεν είναι μια ευκαιρία που έρχεται κάθε μέρα».

Ο Χάβεζ μίλησε για την απόφαση να αποχωρήσει από την Ντέγκερφορς: «Είχα μια φανταστική χρονιά με σχεδόν 60 γκολ και 23 ασίστ την περασμένη σεζόν. Ένιωσα ότι χρειαζόμουν νέες προκλήσεις για να συνεχίσω να εξελίσσομαι. Δεν ήρθε κάποια πρόταση για συμβόλαιο από την πρώτη ομάδα, κάτι που θεώρησα αρκετά περίεργο».

Αναφορικά με την δοκιμή του από την Γκάις τόνισε: «Αισθάνομαι υπέροχα, ανυπομονώ πραγματικά. Το να έχω μια τέτοια ευκαιρία στην Γκάις, όπου η πρώτη της ομάδα κατέκτησε μια θέση στην Ευρώπη και η ομάδα νέων μόλις έφτασε στην Allsvenskan, είναι ωραίο. Είναι ένας σύλλογος που τα πάει καλά, τόσο στην ακαδημία, όσο και στην πρώτη ομάδα».

Στην ερώτηση αν προτιμάει έναν σουηδικό Σύλλογο υψηλού επιπέδου ή ομάδα στο εξωτερικό απάντησε: «Τόσο ένας σουηδικός σύλλογος υψηλού επιπέδου, όσο και ένας ξένος σύλλογος ακούγονται υπέροχοι, δεν έχει και τόση σημασία. Το πιο σημαντικό για μένα είναι να εξελιχθώ περαιτέρω στο σωστό περιβάλλον».

Ο Αλάγκι Σοσέχ, ο οποίος εκπροσωπεί τον παίκτη, σημείωσε: «Είναι ένας γρήγορος, εργατικός επιθετικός με πολύ καλές ικανότητες και έχει ένα λαμπρό μέλλον μπροστά του. Είναι σημαντικό ο Ντάριν να έχει ένα πιο σκληρό περιβάλλον προπόνησης και αγώνα, είχε πολύ εύκολα τα πράγματα κατά τη διάρκεια της σεζόν του 2025».