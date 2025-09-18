Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος έχει σήμερα γενέθλια και η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ τού έστειλε τις ευχές της με ανάρτηση στα social media.

«Η οικογένεια της ΑΕΚ εύχεται στον διοικητικό της ηγέτη Μάριο Ηλιόπουλο χρόνια πολλά για την ημέρα των γενεθλίων του. Να τα εκατοστήσεις», αναφέρουν στο ευχετήριο ποστάρισμά της η «Ένωση».