Παίκτης της Ρίζεσπορ είναι και επίσημα ο Φραντζί Πιερό, με την τουρκική ομάδα να ανακοινώνει την απόκτησή του με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ.

O διεθνής φορ από την Αϊτή ταξίδεψε στην Τουρκία, πέρασε επιτυχώς τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το συμβόλαιό του, το οποίο έχει χρονική διάρκεια μέχρι το τέλος της σεζον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη συμφωνία των δύο ομάδων υπάρχει και οψιόν αγοράς, ύψους 3.000.000 ευρώ.

Η Ένωση είχε αποφασίσει την παραχώρησή του, καθώς ο Πιερό είχε υποχωρήσει στην ιεραρχία των επιθετικών, με την πρόταση της Ρίζεσπορ για δανεισμό με οψιόν αγοράς να κρίνεται ικανοποιητική.

Στην Τουρκία εκτιμούν ότι ο 30χρονος επιθετικός θα είναι διαθέσιμος ακόμη και για το ντέρμπι της Κυριακής με τη Γαλατασαράι.