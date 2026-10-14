Την ήττα με σκορ 3-1 δέχθηκε η ΑΕΚ στο ουδέτερο και ταυτόχρονα κιτρινόμαυρο Λονδίνο από τη Σαχτάρ Ντονέτσκ. Η Ένωση που προηγήθηκε στο 28 λεπτό με τον Μάγερ, ισοφαρίστηκε στο 43’ με τραβηγμένο πέναλτι που μετέτρεψε σε γκολ ο Πεντρόσο. Στο 80’ ο Βινίσιους και στο 86’ ο Μεντόζα χάρισαν τη νίκη στους Ουκρανούς, στο ματς για την 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η ΑΕΚ που στάθηκε καλά για μεγάλο διάστημα πλήρωσε εκτός από το πέναλτι που καταλόγισε ο Κάβανα, τις αλλαγές του Νίκολιτς που δεν βοήθησαν και έριξαν την απόδοση της Ένωσης, αλλά και το λάθος του Γιόβιτς, που καθυστέρησε να αποχωρήσει, αλλά και τη λανθασμένη αντίδραση του Μπρινιόλι στο 2-1.

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